Pevka Hajdi v objemu zloglasnega multimilijonarja (FOTO)

Dan Bilzerian je rad v družbi lepih deklet. FOTO: Facebook

Zloglasni ameriški bogatašje z zasebnim letalom priletel v Split in se vkrcal na razkošno jahto. Dan je spletni vplivnež, kličejo ga tudi kralj instagrama, vedno pa je obkrožen z lepimi dekleti, ki so pogosto tudi napol gola.V sredo je z zasebnim letalom pristal na splitskem letališču, nato pa se je vkrcal na luksuzno jahto. Ustavil se je tudi na hrvaškem otoku Korčula, kjer pa z družino dopustuje podjetnica in nekdanja pevkaProsila ga je za fotografijo in Dan naše lepotice ni mogel zavrniti. Seveda je zaradi njegovega slovesa Hajdi poleg fotografije pripisala: »mi je dovolil, da se malo stisneva.«Pod fotografijo so se zvrstili komentarji navdušenja, da ji je uspelo v objem dobiti slavnega ameriškega ženskarja. Nekateri so se celo šalili, ali je dobila tudi vabilo na njegovo jahto.Dan pa ni bil edini slavni obiskovalec Korčule, ki ga je Hajdi ujela v objektiv. Pred nekaj dnevi se je stisnila k slavni hrvaški pevk, ki se te dni mudi na znanem hrvaškem otoku.