Pevec Žan nepozabni dogodek ovekovečil s tetovažo (FOTO)

Žan Videc, zmagovalec letošnjega festivala Melodije morja in sonca, je poskrbel za prav poseben spomin na nepozabni dogodek. Ovekovečil ga je namreč s tetovažo, z mojstrom Mihom Ornikom pa sta poiskala motiv, ki ga spominja na izkušnjo z MMS. Zmaga je na Žanovi glasbeni poti in v njegovem življenju očitno pustila velik pečat.

Zvezdnik ima sicer že eno tetovažo od prej, tako da spomin na MMS ni prvi, ki krasi njegovo roko. »Ta prvi tatu nosi pomembno sporočilo in ima globlji pomen zame,« pravi. Posebnega strahu med ustvarjanjem festivalske tetovaže ni imel. »Vse skupaj je trajalo okoli tri ure. Najprej sva izbrala motiv, potem je sledil dolg pogovor med tetoviranjem, tako da je bilo super in sem zelo zadovoljen,« pravi.

Izdelava je trajala okoli tri ure. FOTO: osebni arhiv

Miha Ornik je sicer znano ime v svetu tetovaž v Sloveniji. V vrsti predhodnikov se je zanj odločil tudi Žan. »Pred časom sva sodelovala na enem od njegovih dobrodelnih dogodkov, tako da sem se z veseljem odzval, ko mi je ponudil tatu za darilo. Res, hvala še enkrat,« razloži.

Z rezultatom je očitno zadovoljen, saj, kot pravi, ta tetovaža zagotovo ni njegova zadnja. Kdaj in za kakšno se bo odločil prihodnjič, še ne ve. »Ko bo čas za to, bom razmišljal o tem,« meni. Se bo pa gotovo spet odločil za neko zgodbo. »Vsekakor mora nekaj pomeniti, sicer ne vidim smisla. Glede stila pa nimam najljubšega,« pojasni. A nekaj velja kot pribito: zagotovo mu bo tetovažo spet naredil Miha.

Oba tatuja je po večini zasnoval sam in je zadovoljen s končnima podobama, izdelave pa se nikoli ne bi lotil sam. »To prepuščam profesionalcem, mislim, da je bolje tako. Od zamisli in izbire stila do izdelave je dolga pot,« pravi.

Z mojstrom Mihom Ornikom sta poiskala motiv, ki ga spominja na festivalsko izkušnjo. FOTO: osebni arhiv

Nekateri, ne glede na to, ali so ljubitelji tetovaž ali ne, telesne poslikave sprejemajo samo na moških. A Žan nima nič proti, če se za tatu odloči tudi ženska. »Zakaj pa ne? Ne moti me, mislim, da to ni pomembno. Vsak se odloča zase,« poudari.