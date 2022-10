Petra Majdič se je poročila

Nekdanje najuspešnejše slovenske smučarske tekačice Petre Majdič ni treba posebej predstavljati. Približno 10 let je že minilo, odkar je zaključila športno kariero, veliko več let pa je v zvezi s svojim nekdanjim trenerjem, Slovakom Ivanom Hudačem, s katerim ima dve hčeri, Ano in Karin.

Čeprav je Petra pred letom dni za medije povedala, da se ne bo poročila, pa si je prvo soboto v oktobru par končno obljubil večno zvestobo. Obred in praznovanje sta potekala na prostem, v Švicariji nad Tivolskim gradom. Poročil ju je župan Zoran Jankovič, ki se je po dolgem čakanju s Petro pošalil: »To je bil tvoj najslabši rezultat do zdaj.« Petra je namreč na svojo poroko zelo zamudila.

Poročni obred je bil sproščen, neformalen, nevesta pa si je omislila svoj poročni stil obleke, kamor so spadale tudi superge. Njena brata, ki sta bila tudi priči, sta ji kot presenečenje pripeljala njej najljubšo pevko Nino Pušlar. Gostje, med katerimi je bilo kar nekaj športnih imen, so se zabavali do ranih jutranjih ur.