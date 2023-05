Petra Kerčmar takole zabrusila Janiju Muhiču v studiu (VIDEO)

Poptevejeva televizijska voditelja Petra Kerčmar in Jani Muhič sta skupaj pred kameri že deset let. V videoposnetku sta med drugim povedala, kaj se dogaja med snemanjem oddaje. Jani jo je pošalil, da bi bilo po desetih letih počasi že dovolj njunega skupnega vodenja, a je Petra nanj usmerila prst in mu zabičala: »Ne boš me zamenjal«.

V posnetku sta med drugim še dejala, da včasih ne vesta, kdo bo začel z vodenjem poroči, a na koncu vse dobro speljeta. Zanimivi so tudi pripetljaji med prispevki, ko ju kamere ne snemajo. »Če bi to snemali, bi lahko posneli še dve oddaji. Toliko imava za povedati,« se je nasmejal Jani.

