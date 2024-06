Pahor v službo v kratkih hlačah. »Morda se bom še sezul«

Borut Pahor je sicer novembra lani dopolnil 60 let in kot lahko vidimo na športnih prireditvah, ki se jih udeležuje, je še naprej v dobri fizični kondiciji. Videli smo ga tudi igrati košarko in celo boksati.

Da se bivši predsednik Republike Slovenije dobro počuti v športnih oblačilih, je znano, tokrat pa je s sledilci na družbenih omrežjih delil novico, da se prijetno in sproščeno počuti v kratkih hlačah poleti tudi v službi. Mogoče ga bomo pri naslednji objavi videli še bosega.

»Kako vemo, da je končno prišlo poletje? V službo se po tradiciji odpravljam v kratkih hlačah. Prijetno in sproščeno se počutim, delo in opravki se mi zdijo bolj privlačni. Ker je v pisarni položen tepih, se bom morda še sezul, manjkalo bo samo še šumenje morja. Saj res, tudi to se da urediti.«

Pod objavo so se usuli komentarji in všečki sledilcev.

Preberite še: