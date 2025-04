Zala Meršnik v državi, kjer kraljujeta Ronaldo in Benzema

Kandidatura Savdske Arabije je velik navdih za mlade nogometaše in v veliko veselje mi je bilo spoznati otroke, ki sanjajo o tem, da bodo izrekli dobrodošlico svetu na SP leta 2034,« je zapisal Ronaldo, ambasador svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo leta 2034 potekalo v Savdski Arabiji.

V kraljevini se že pospešeno pripravljajo na tekmovanje. Največji stadion bo King Salman International Stadium, ki bo sprejel 92.000 gledalcev. Oblikovan bo po navdihu gora in vključen v okoliški pejsaž. Kot poročajo, bo kar osem stadionov zgrajenih v Riadu, Neom Stadium pa v futurističnem mestu Neom. Sicer pa ta konec nogometnega sveta svoj razcvet doživlja zadnja tri leta.

Številni asi v arabski svet

Savdska profesionalna liga, zaradi sponzorstva znana tudi kot Roshn Saudi League, je profesionalna nogometna liga v Savdski Arabiji in najvišja raven savdskega nogometnega ligaškega sistema. Njeni začetki segajo v leto 1974, prva sezona je bila igrana pred točno 50 leti. Al Hilal je najuspešnejša ekipa, ki ima 19 naslovov v svoji zgodovini in je nazadnje osvojila naslov v letih 2023–24. Al Shabab, Al Ittihad in Al Nassr so tudi nekatere najuspešnejše ekipe v ligi.

Z začetkom leta 2023 je liga začela doživljati široko mednarodno izpostavljenost zaradi privabljanja številnih vrhunskih igralcev iz evropskih lig s finančno donosnimi pogodbami in takoj postala liga z zvezdami. Državni sklad za javne naložbe je istega leta prevzel 75-odstotni delež v štirih ustanovnih članicah (Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal in Al Nassr) kot del programa Saudi Vision 2030, elitna liga danes šteje 18 klubov. Zato ne preseneča, da so tu svoj kruh in mesto našli številni asi. Ekipe vodijo priznani strokovnjaki, kot so Laurent Blanc, Steven Gerrard, Stefano Poli, Fatih Terim, Stjepan Tomas in drugi. Kapetani zasedb so Karim Benzema, Ronaldo, Nacho in drugi. Po 25. krogu je na vrhu Al Ittihad, za katerega je prvi zvezdnik Karim Benzema zabil že 16 golov.

Tudi Slovenka Zala

V Savdski Arabiji pa nogomet igrajo tudi ženske. Svojo predstavnico v tekmovanju ima tudi Slovenija, in sicer reprezentančno vratarko, 23-letno Zalo Meršnik, ki je članica Al Ittihada, kjer kraljuje Benzema. »Nisem ga še srečala, je pa imel to srečo moj oče,« v smehu doda Zala, ki pove, da ženska in moška ekipa praviloma trenirata istočasno, dekleta pa redno hodijo na tekme moške ekipe in tam navijajo.

V dresu reprezentance je zbrala že 58 nastopov. FOTO: NZS

V ženski ligi igra 10 klubov, tekmovanje poteka 3. sezono, v vodstvu je zasedba Al Nassr, Al Ittihad z Zalo Meršnik pa je na sedmem mestu. »Liga se šele razvija, igra se tretje leto, razlike so velike. Dobra stvar je, da ima vsak klub po šest tujk, pet jih je lahko hkrati na terenu. Naša naloga je, da na vsakem treningu in na vsaki tekmi damo vse od sebe in tako pomagamo domačinkam pri napredku, one pa nas učijo po svoje,« pove Zala, ki pravi, da so domačinke nadarjene in ponosne, ker igrajo nogomet in tako pripomorejo k razvoju družbe, zavedajoč se svoje vloge. A medtem ko se na tekmah moških ekip zbere po 80.000 ljudi, so ženske tekme slabše obiskane.

Osebnostna rast

»To je projekt, ki je več kot le nogomet. Tu sem, da pomagam domačim dekletom, ki šele stopajo na pot profesionalizma,« se svoje vloge zaveda Zala. V teh mesecih se je v Džedi, kjer domuje njen klub, navadila visokih temperatur, ki se gibljejo tudi do 40 stopinj in več. »Treninge imamo prilagojene temu: v klub prihajamo po 16. uri. Po masaži in pripravi sledi sestanek, ki traja tja do 18. ure, nato je trening; okoli 23. ure prihajam domov,« opiše svoj delovni ritem, ki se je precej spremenil v primerjavi z evropskim.

Za Zalo in njeno ekipo je ramazan, deveti mesec v islamskem koledarju, ko so se muslimani postili. »Trenirali smo pozno zvečer, tja do 1. ure zjutraj; a potem do 4. ali 5. ure sploh ne moreš zaspati, počivali smo čez dan. Sicer pa so bili ti večeri v starem mestnem jedru zelo praznični, ljudje pa so praznovali v krogu svojih družin, vzdušje je bilo zelo lepo,« pravi Zala, ki je pred prihodom v Savdsko Arabijo razmišljala, da bi kariero nadaljevala v Evropi, najraje v Španiji.

Slovenija je ligo narodov začela z dvema zmagama, pred Zalo in ekipo je nov izziv. FOTO: NZS

»Moj zastopnik se mi je javil aprila lani in mi ponudil pogodbo v Savdski Arabiji, pa sem se mu lepo zahvalila. Nato se mi je javil znova in me prosil, naj si vzamem čas za sestanek. Sprejela sem to, po 45 minutah pogovora z njim in predstavniki kluba sem na vse skupaj gledala drugače,« pojasni Zala, kako se je vendarle odločila in šla v nov svet. V Savdski Arabiji se je veliko naučila in osebnostno zrasla, že danes se čuti, da je hvaležna za to nogometno življenjsko izkušnjo. »Zdaj vem, da se nikoli nikogar ne sodi na prvo žogo. Vedno se poskušam pogovoriti in spoznati druge ljudi,« sklene Zala Meršnik, ki izvrstno brani tudi gol slovenske ženske nogometne reprezentance.