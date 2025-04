Domen Prevc navdušil tudi na ekshibicijski tekmi, postavil daljavo dneva (VIDEO)

V Zakopanah je bila danes prav posebna ekshibicijska tekma v smučarskih skokih. Na njej so nastopili tudi Domen Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc. Na tekmi je pet ekip s po osmimi skoki želelo doseči točno 1000 metrov.

Zmagovalci so postali skakalci Martina Schmitta, med katerimi so bili Anže Lanišek, Stephan Embacher, Dawid Kubacki in Andreas Wellinger.

1000 metrov so skočili tudi varovanci Andreasa Goldbergerja - Timi Zajc, Jakub Wolny, Valentin Foubert in Gregor Descwanden.

Daljavo dneva je dosegel Prevc, ki je pristal pri 150,5 metra. Ekipa, ki ji je poveljeval Adam Malysz, poleg Prevca pa so jo sestavljali še Tate Frantz, Pawel Wasek in Rjoju Kobajaši, je bila s skupno dolžino 998,5 metra četrta.