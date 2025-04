Trump Američanom sporočil: »Zdržite, ne bo lahko«

Kitajska bo zaradi ameriških carin prizadeta veliko huje kot ZDA zaradi kitajskih, je prepričan ameriški predsednik Donald Trump. Američane je na svojem družbenem omrežju Truth Social danes pozval, naj zdržijo, češ da ne bo lahko.

Danes so začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA, ki jih je pod oznako vzajemne carine za večino držav in ozemelj po svetu, tudi Evropsko unijo, uvedel Trump.

Za okoli 60 držav in EU bodo 9. aprila uvedene še višje carine. Za EU bodo te npr. pri 20 odstotkih, za Švico pri 31 odstotkih, za Kitajsko pri 34 odstotkih oz. z do zdaj uveljavljenimi skupaj pri 54 odstotkih.

Ocenil, da bo Kitajska prizadeta veliko huje

Trump je na Truth Social danes ocenil, da bo Kitajska prizadeta veliko huje kot ZDA. Dodal je, da se je Kitajska tako kot številne druge države do ZDA vedla »nesprejemljivo slabo«, ZDA pa da so bile neumne in nemočne, česar je zdaj po njegovih besedah konec.

»Vrnili bomo delovna mesta in podjetja kot še nikoli doslej,« je napovedal. Zapisal je še, da imajo ZDA že zdaj za več kot pet tisoč milijard naložb in da ta številka hitro raste. »To je gospodarska revolucija in mi bomo zmagali,« je sporočil.

Američane je ob tem pozval, naj vztrajajo. »Zdržite, ne bo lahko, a končni rezultat bo zgodovinski,« je zagotovil.

Trump po uvedbi carin sicer pušča odprto možnost pogajanj, vendar pa pri tem pravi, da pričakuje zelo velikodušne ponudbe in predvsem selitev proizvodnje v ZDA. Večina prizadetih držav in skupin držav pušča možnosti za pogajanja odprte, a obenem snujejo tudi protiukrepe. Te je že napovedala Kitajska, in sicer bo z 9. aprilom uvedla 34-odstotne dodatne carine na uvoz iz ZDA.

Zelo brani članki v tem tednu: