Sašo Dončića ujeli v posebni družbi, dobre volje ni manjkalo (FOTO)

Saša Dončić si velikokrat v živo ogleda tekme, na katerih igra njegov sin. Med drugim smo ga lahko v teh dneh videli na tekmi, na kateri sta se pomerili ekipi Los Angeles Lakers in Golden State Warriors. Nad razpletom sicer ni mogel biti zadovoljen, saj so tekmo z rezultatom 116:123 dobili Warriorsi, njegov sin Luka pa ni blestel tako, kot smo vajeni. Vseeno pa je bil, sodeč po sliki, ki jo je objavil poznavalec lige NBA Marc Stein, dobro razpoložen. Tekmo si je ogledal v družbi nekdanjega srbskega košarkarja Vladeta Divca.

Poznavalci košarke dobro vedo, da se je zgodovina Vladeta Divca in Luke Dončića na neki točki prepletala. Divac je bil namreč leta 2018, ko je bil nabor lige NBA, na katerem je sodeloval tudi Luka, generalni direktor ekipe Sacramento Kings. Ta ekipa je imela možnost, da bi na naboru izbrala Luko, a se za to ni odločila. Raje je izbrala Marvina Bagleyja. S tem so vodilni pri Kingish naredili veliko napako, saj ima Bagley danes precej slabšo statistiko kot slovenski zvezdnik. Trenutno sicer igra za ekipo Memphis Grizzlies.

