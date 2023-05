Pahor razburil desnico in sledilce: očitajo mu, da se norčuje iz vere. Opravičil se je (FOTO)

Zveza študentskih klubov Slovenije (Zveza Škis) je v četrtek organizirala že 26. Škisovo tržnico, ki velja za eno največjih prireditev za študente, kjer se poudarja pomen mladinskega delovanja. Na tržnici potekajo tudi razne igre in tekmovanja. Odprtja se je udeležil minister za obrambo Marjan Šarec, zbrane pa sta pozdravila tudi bivši predsednik republike Borut Pahor in ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik.

Vreme samemu dogodku ni bilo naklonjeno, saj je deževalo, a menda to ni vplivalo na vzdušje in razigranost študentov. V svojem stilu je bil razigran tudi Pahor, ki je na profilu na instagramu objavil utrinek z dogodka, ki ni šel mimo kritik nekaterih članov SDS in Pahorjevih sledilcev.

Kljub dežju je bilo spet pestro na vsakoletni študentski tržnici. Zmaga pa pripada Klubu škofjeloških študentov in Katji, ki je bila kot Kristus pribita na zaboje piva. Nažical sem jo za selfi, hvala,« je zapisal Pahor in objavil fotografijo zmagovalne maske.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Ob njegovo objavo se je med drugim obregnil poslanec SDS Andrej Hoivik, ki je Pahorju namenil naslednje besede: »Vaš instagram je sicer večkrat vreden všečkov, vendar pa ne verjamem, da je norčevanje škofjeloških študentov iz krščanskih vrednot vreden objave in všečkov – ne glede na količine etanola, ki so bile prej popite ...«

Oglasil se je tudi Žan Mahnič (SDS), ki se sprašuje, kaj je narobe s Pahorjem, in je zadevo naslovil tudi na ljubljanskega nadškofa Staneta Zoreta.

Nič manjše ogorčenje ni sledilo pod Pahorjevo objavo, kjer so mu mnogi sledilci pisali, da ga je tokrat z objavo »pokronal«. Sledilci so mnenja, da »norčevanje iz vere ne sodi nikamor«.

Po odzivu prizadetih se je Pahor vsem opravičil z besedami: »Včeraj sem na instagramu objavil fotografije in zapis, ki so nekatere prizadele, za kar se jim iskreno opravičujem. Ne verjamem, da so se škofjeloški študentje na Škisovi tržnici, kjer je po tradiciji polno veselja, humorja in satire, kakorkoli norčevali iz vrednot boga, kristjanov ali škofjeloškega pasijona. Zato se z objavo tudi jaz nisem. To pojasnjuje moje ravnanje, ne zmanjšuje pa iskrenosti mojega opravičila.«