Pahor med tekom zagledal truplo: »Kaj, za vraga, je to?«

Borut Pahor živi dinamično življenje, kar mu zelo ustreza. Letošnjo jesen je nonstop na potovanjih po svetu, a pravi, da v delu zelo uživa in da mu ni nikoli dolgčas, tudi če potuje sam. Z zvestimi sledilci prek družbenih omrežij pa rad deli prigode, ki se mu na potovanjih zgodijo.

Tokrat je med tekom ob obali Kaspijskega morja zagledal ogromno truplo, okoli katerega se je zbirala množica ljudi.

»Tečem ob obali Kaspijskega morja in že na daleč vidim veliko gnečo ljudi okoli nečesa. Premaga me radovednost in pridem bliže. Ograja množici ljudi preprečuje, da bi prišli še bliže, tam so lahko samo veterinarji ali nekaj takega. Ljudje fotografirajo in se čudijo v njihovem jeziku. Potem pa zagledam temnopoltega tekača, ki se tako kot jaz ozira okoli, pristopim in ga osuplo vprašam: 'Kaj, za vraga, je to?' Enako osuplo se tudi sam na glas sprašuje: 'Zdi se, da je prekleti kit, ampak človek, tukaj v tej vodi?' Kaj vi pravite?«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Mislim, da gre tukaj za 'mrtvega kita', ki je v bistvu hiper realističen model od organizacije Captain Boomer. To ima neko vezo z ozaveščanjem klimatske krize.«, »Kaspij je slan, nisem pa vedel, da majo kite. Mogoče izpuščen, aka test.«, »Kaj si pa ti ujel?«, »Ta mrtvi kit pa ni resničen. To je hiperrealističen model, ki ga je izdelala organizacija Captain Boomer, belgijska skupina igralcev, kiparjev in znanstvenikov, ki poskušajo ozaveščati o globalnem ekološkem uničenju, vključno s podnebno krizo, ki jo povzroči človek.«

