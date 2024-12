Oče Fride in Edvarda razkril, kaj se je zgodilo na Talentih: »Frida je tako jokala, da smo jo komaj pomirili«

Vsa Slovenija že nekaj dni govori o malih genijih, ki sta zavzela prestol šova Slovenija ima talent in odnesla glavno nagrado. A po njunem nastopu ni šlo vse po načrtih, saj sta zaradi spleta okoliščin zamudila točko plesne skupine Plac, ki jo je Frida želela videti na vsak način.

»Ko smo prepozno prišli do TV-ja, je tako jokala, da smo jo komaj pomirili,« je za Slovenske novice razkril njun oče, Marko Kaloh. »Potem pa je rešil situacijo eden od staršev deklet in nam dal njegov mobitel, da sta lahko Frida in Edvard pogledala njihovo točko,« je dejal.

Igrali bodo nogomet, prihaja nova psička

»Najprej si moramo vsi dobro odpočiti, ker je bilo naporno leto, sploh zaključek leta,« je dejal gospod Kaloh in pojasnil, zakaj so bili tako zasedeni. »Najprej 14 dni Svetovno prvenstvo v šahu, kjer je Frida igrala med dekleti do 8 let in Edvard med fanti do 10 let, potem še polfinale in finale Slovenija ima talent. Sedaj si res zaslužita počitek in komaj že čakamo, da odpotujemo in odklopimo za nekaj dni,« je pojasnil.

Zmago bodo proslavili z lastnim družinskim nogometnim derbijem: »Frida in ati proti Edvardu in mami in potem čofotanje v morju ter ogromno cartanja. Ko si spočijemo pa seveda s polno paro naprej. Imamo še ogromno planov,« je navdušeno povedal oče.

»Frida in Edvard sta zelo vesela in ponosna na svoj dosežek,« pravi. Hvaležna sta vsem, ki so glasovali zanju, a resnična sreča je zanju to, da sta spoznala ogromno novih prijateljev: »Se že veselita, ko se bosta lahko v januarju spet srečala s puncami iz skupine Plac, ker jih preprosto obožujeta,« je povedal ponosni oče.

Edvard z resnimi željami

Kako pa je s petdesetimi rotvajlerji, ki si jih želi mala zmagovalka? »Frida bo dobila eno psičko (škotska ovčarka), za katero je tudi že izbrala ime - Leksi,« je povedal gospod Kaloh. Petdeset rotvajlerjev je verjetno prevelik zalogaj za kogarkoli, kaj šele za majhno deklico.

»Edvard si predvsem želi več časa za učenje matematike in programiranja, saj si želi čim prej začeti samostojno programirati in ustvarjati,« je povedal o željah sina.