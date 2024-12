Po zmagi bratca in sestrice na Talentih završalo: »Prava štala res«

Včeraj je vsa Slovenija čakala, da bi izvedela, kdo bo zmagovalec desete sezone šova Slovenija ima talent. Boj med tekmovalci je bil res napet, a na koncu sta slavila otroka. Edvard in Frida sta tako postala mala velika zmagovalca, ki sta v finalu navdušila s hitrostnim seštevanjem.

Devetletnik in sedemletnica sta ob zmagi povedala, da je bil nastop v finalni oddaji nekaj prav posebnega in drugačen, ker je bilo veliko več nastopajočih kot na primer v polfinalu. Sta pa razkrila, da bi nagrado porabila za nakup 50 rotvajlerjev, a da se njuni starši s tem najbrž ne bodo strinjali.

Komentatorji na spletu skočili v zrak

Seveda so omrežja o komentiranju zmage bratca in sestrice zagorela. Objavljamo nekaj odzivov:

»Vsi, ki so danes nastopali bi si zaslužili zmago«

»Na takih mladih svet stoji. Bravo!! Tudi ostalim čestitke za dobre nastope!«

»Letos vrhunski talenti,bravoooo.«

»Ja prav da sta zmagala. To je res talent kar imata ona dva«

»Samo moje mnenje, po svetu sem veliko gledal talente ne glede na starost. Ker talent si lahko telesni, umski, spominski itd. Samo kaj je pravi talent? Večina udeležencev je natrenirana in vprašanje če spada pod talente. Za moje pojme je tisti talent, ki obvlada stvari brez nekih treningov ne glede na starost. Pri naših talenti me pa najbolj motita ta dva komentatorja, ki se ne znata normalno obnašat in govorit. Za 2 uri oddaje so 4 nastopajoči, ki porabijo 20 minut, ostalo pa ta dva nastopata.«

»Bravo. Čestitke!!!! Za njiju sem navijala. Od začetka moja favorita.Krasna otroka«

»Meni delujeta kar mal scarry v teh svojih oblačilih... Nič otroškega ni v njima. Ne dvomim, da sta genija, ampak, za kakšno ceno??? Ni pa to za nastop na talentih, kaj šele zmago«

»Kuhinja kot ponavadi. Otroci tukaj sploh ne bi smeli tekmovat zraven. Je že bilo rečeno, da bo določena starost od katerega leta naprej bodo lahko tekmovali, pa nič od tega«

»Razočarana nad letošnjimi talenti. Se prav vidi da je kuhna. Zakaj se ne pokaze glasov. To ni talent to je piflarija.«

»Zmagovalca sta res genija ni kaj, s tem talentom sta se rodila«

»Tako režiranega šova ne bom vec gledal, bili so res dobri, kaj dobri, odlični finalisti, kateri so si res zaslužili zmago in denarno nagrado,. Bila sta dobra, ne rečem, ampak ostajajo druga tekmovanja za to, predvsem mislim otroška, ne pa Slovenija ima talent ...«