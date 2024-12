Tako bosta Edvard in Frida porabila 50.000 evrov nagrade (VIDEO)

Edvard in Frida sta strokovno žirijo in gledalce šova Slovenija ima talent očarala že s prvim nastopom. Redko kdo namreč lahko verjame, da je sploh mogoče tako hitro in tako brez napak računati s tako velikimi števili. Pri teh letih!

Ta njun edinstveni talent je bratca in sestrico pripeljal do finala in nato še do zmage, kar se mnogim sicer ne zdi prav, in bi raje videli, da bi mala genija uživala v otroštvu. A vsak si po svoje predstavlja, kaj naj bi to pomenilo. Za nekoga je uživanje v otroštvu plezanje po sosedovi češnji, za drugega branje, za Edvarda in Frido pa očitno vsebuje to uživanje tudi matematiko. »Super se počutiva! Zelo je fajn, da sva zmagala. Hvala, da ste glasovali,« sta po zmagi iskreno povedala Edvard in Frida, ki sta na oder prinesla veliko vrečo, v katero sta zbasala zlate lističe.

Dali jih bodo v okvir

Še prej pa kot prava razposajena otroka v njih na odru takoj po razglasitvi delala angelčke. Kaj bosta z njimi? »Verjetno jih bomo dali v okvir. Ali pa bomo na vsakega napisali »Zmaga Edvarda in Fride v 10. sezoni Slovenija ima talent«,« je z velikim nasmehom razložil Edvard.

Mlada genija tudi natančno vesta, kaj bosta naredila s 50.000 evri nagrade. »Ja, kupila bova 50 rotvajlerjev,« je razkrila Frida. Kdo pa bo sprehajal vse te kužke in ali se starša strinjata s temi načrti? S tem se bosta ukvarjala, ko se zadeve umirijo.