Obiskala ga je njegova Simona

Vooditelj najtežje športne preizkušnje na televizijskih zaslonih Jure Košir se je v svojo voditeljsko vlogo dobro vživel, le na vremenske razmere na vročih Antilih, pravzaprav v Dominikanski republiki, se malce težje privaja.

Simona ga je končno obiskala na Antilih.

Košir je tam od konca avgusta, že pred odhodom pa je povedal, da ga bodo na drugem koncu sveta najverjetneje obiskali njegovi otroci Alina, Anika in Jalen, ki so se mu rodili v zakonu z Alenko Košir, in njegova srčna izbranka Simona. Ali so si njegovi potomci vzeli krajši odmor od šole, ni znano, je pa k Juretu odpotovala njegova najdražja. Jure je ob tej priložnosti na instagramu objavil fotografijo sončnega zahoda, ob njej pa zapisal romantične misli. Simonina družba mu bo zagotovo dobro dela, konec koncev ga še nekaj časa ne bo domov, saj se je tudi lanska sezona Exatlona končala decembra.