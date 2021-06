Ob kroni miss Slovenije podelili še sedem lent

Od jutri lahko s kuponom, ki ga bomo objavili v časopisu in na spletni strani slovenskenovice.si, glasujete za svojo izbranko.

Marcela Koželj, Cerklje na Gorenjskem, 20 let

Marcela Koželj komaj čaka, da izve, kaj je življenje pripravilo zanjo.

Klavdija Čakš, Šmarje pri Jelšah, 21 let

Klavdija Čakš si želi odpreti vrtec za otroke s posebnimi potrebami.

Pia Dolar je med projektom spoznala, da bi rada postala fotografinja. FOTOgrafije: Dejan Nikolič

Pia Dolar, Drešinja vas, 19 let

Še dober teden lahko glasujete za eno od 15 finalistk za miss Slovenije 2021 in tisti, ki vas je prepričala, priborite krono miss Slovenskih novic. Na zaključni prireditvi, ki bo v nedeljo, 27. junija, v Hrastniku, se bo petnajsterica sicer potegovala za še sedem drugih nazivov: miss Slovenije, 1. spremljevalka miss Slovenije, 2. spremljevalka miss Slovenije, miss osebnosti, ambasadorka blagovne znamke More Than Beauty in obraz slovenske blagovne znamke Essentiq. Da boste lažje izbrali lepotico, ki bo okronana za najlepšo po izboru našega časopisa, vam že od ponedeljka podrobneje predstavljamo letošnje finalistke. Tokrat spoznajte še zadnje tri, od jutri pa lahko s kuponom, ki ga bomo objavili v časopisu in na spletni strani slovenskenovice.si, glasujete za favoritinjo.Dvajsetletnaje po poklicu ekonomska tehnica, zdaj pa namerava šolanje nadaljevati na fakulteti, kjer je izbrala menedžment. Sodelovanje v projektu Miss Slovenije jemlje kot izkušnjo, ki je pomembna za njen osebni razvoj, saj ji je, ocenjuje, pomagala pri širjenju obzorij. »Spoznala sem različne poklice in dejavnosti, pridobila nova znanja in prijateljstva. Še posebno zadnji dve sta po mojem stvari, ki jih je v življenju treba ceniti, stalno vzdrževati ter na tem področju napredovati,« pravi. »Že ko sem postala polfinalistka, je bila zame to potrditev, da drugi v meni vidijo potencial in da lahko z močno voljo in željo prideš do vsakega osebnega cilja,« razkriva. Opisuje se kot pozitivno, energično in vztrajno. »Komaj čakam, da izvem, kaj je življenje pripravilo zame!« se veseli.je pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok. Trenutno se izobražuje na pedagoški fakulteti v Mariboru. »Že vse od prvega razreda sem bila prepričana, da je delo v vzgoji in izobraževanju zame in da je to poklic, v katerem se vidim vse življenje,« je prepričana lepotica, ki se je odločila za delo z otroki s posebnimi potrebami. »Njihova čista duša, iskreni nasmehi, brezpogojna ljubezen in posebnost so mi pokazali nove razsežnosti in postavili izziv,« pravi. Čeprav jo je že od nekdaj mikal tudi svet mode in manekenstva, za vstop vanj ni imela dovolj poguma. »Potem pa sem spoznala zgodbo projekta Miss Slovenije, ki je veliko več kot samo blišč in lepota – ima globljo vsebino. Zdaj, nekaj mesecev pozneje, se kot ena izmed finalistk potegujem za laskavi naziv, hkrati pa sem ob projektu osebnostno zrasla,« se veseli. Zdaj že dobro ve, kaj si želi v prihodnosti – rada bi odprla vrtec za otroke s posebnimi potrebami, v katerega bi vključila tudi terapevtske živali. »Z mojo psičko Khaleesi greva v kratkem na usposabljanje za terapevtskega psa, tako da se stvari že počasi premikajo,« razloži Klavdija, ki bi se v treh besedah opisala kot delavna, vztrajna in pozitivna.»Sem odločna, trmasta in vztrajna. Ne poznam besed ne gre in ni mogoče, kar se vedno znova trudim dokazati tudi v praksi. Zelo rada spoznavam nove stvari in se soočam z nepričakovanimi, drugačnimi izzivi, to pa je tudi eden od razlogov, zakaj sem se vključila v projekt Miss Slovenije,« pove. Kljub začetni negotovosti je, kot pravi, neizmerno vesela, da se je odločila za ta korak. »Med projektom sem osebnostno zrasla, se naučila veliko novega, sklenila nova prijateljstva. Imela sem priložnost poizkusiti nove stvari in se najti v nečem, kar me veseli. Med potjo v finale sem spoznala, da me veseli delo z ljudmi, sama sebi pa sem dokazala, da sem vztrajna in da zmorem marsikaj,« je navdušena. V zadnjem letu, odkar se je pridružila projektu, se je še okrepilo njeno navdušenje nad fotografiranjem. »Slika pove več kot milijon besed in ujeti poseben trenutek v objektiv je nekaj, kar si želim početi vse življenje. Verjamem, da mi bo s pridnim delom in kančkom sreče to tudi uspelo. Usodo si krojimo sami, z voljo, delom in upanjem pa je vse mogoče,« verjame 19-letnica.