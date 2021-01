Novinarka POP TV v času epidemije uživa na Kanarskih otokih

Čas epidemije je domala cel svet prizemljil in omejil na lastno domovino. Potovanja so bolj ali manj onemogočena, razen za tiste, ki najamejo zasebna letala, ali pa najdejo redke letalske povezave v druge dele sveta.Trenutno so, kot kaže silno popularni Kanarski otoki. Tja se je v zadnjih dneh in tednih odpravilo kar precej Slovencev. Na toplem španskem otoku Tenerife, sodeč po fotografijah na družbenem omrežju, zdaj uživa športna novinarka komercialne televizije POP TV (24ur in Svet na Kanalu). Tja se je odpravila z družino, oddih na soncu in ob morju pa zagotovo še kako prija.Je pa dejstvo, da slovensko ministrstvo za zunanje zadeve opozarja, da Slovenija nikogar ne bo reševala, če bo obstal v določenem delu sveta. Časi so namreč zelo nepredvidljivi zaradi epidemije koronavirusa in MZZ vsa nenujna potovanja odsvetuje. To je že lani novembra povedal tudi Andrej Šter, ki je v prvem valu pomagal domov iz tujine pripeljati številne Slovence in Slovenke. Sicer poa tudi na Kanarskih otokih velja kar nekaj omejitev, sploh tam, kjer so na tretji stopnji alarma zaradi covid-19