Nove podrobnosti vloma v hišo Luke Dončića: FBI opozoril na prefinjene tolpe

Kot smo že poročali, je Luka Dončić zadnji v vrsti velikih športnih zvezdnikov, ki so mu oropali hišo. To je potrdila policija v Dallasu. Po informacijah Dončićeve menedžerke Lare Beth Seager je do vloma v dom zvezdnika Dallasa prišlo v petek zvečer, ko nikogar ni bilo doma. Luka in njegova družina so na varnem.

Po policijskem poročilu je bilo ukradenega približno 30.000 dolarjev nakita. Policijsko poročilo še navaja, da je nekdo razbil okno v glavni kopalnici Dončićeve hiše, in sicer med 17. in 21. uro. Njegovo rezidenco je sicer varovalo zasebno varovanje.

NBA igralcem izdala opozorilo

Novembra je NBA igralcem izdala opozorilo, v katerem je priporočila večjo varnost doma, potem ko so vlomili v domove Bobbyja Portisa iz Milwaukee Bucks in Mika Conleyja mlajšega iz Minnesote.

Liga je obvestila ekipe in igralce, da je FBI nedavne velike rope, ki so vključevali zvezdnike lige NFL Patricka Mahomesa, Travisa Kelcea in Joeja Burrowa, povezal s »transnacionalnimi južnoameriškimi kriminalnimi združbami«.

Po poročanju Associated Pressa je FBI opozoril, da so te skupine »dobro organizirane, prefinjene tolpe, ki uporabljajo napredne tehnike in tehnologije, vključno z droni in motilnimi napravami«.

NBA ekipam in igralcem so povedali, da so te skupine »predvsem osredotočene na denar in predmete, ki jih je mogoče preprodati na črnem trgu, kot so nakit, ure in luksuzne torbe«, poroča telegraf.rs.

