Šok za Luko Dončića: vlomili so mu v hišo

Nad slovenskega zvezdnika Luko Dončića so se v zadnjih dnevih zgrnile težave. Najprej se je na božični dan poškodoval, po pisanju ameriškega novinarja Marca Steina pa so mu zdaj vlomili še v hišo.

Stein, ki se sklicuje na informacije policije, je na družbenem omrežju X sporoču, da so Dončiću v petek vlomili v njegov dom v Dallasu.

Direktorica Dončićeve blagovne znamke Lara Beth Seager je po pisanju Steina povedala, da nikogar v tistem času ni bilo doma in da so Luka in njegova družina na varnem. »Luka je vložil prijavo policiji in preiskava poteka,« je še povedala.

Stein je v svojem naslednjem tvitu zapisal, da je liga NBA pred kratkim izdala opozorilo svojim igralcem glede vala vlomov v domove športnikov. Na žalost je bil enega zdaj deležen tudi slovenski as.