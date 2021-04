Norma ne vodi več oddaje: Mislila sem, da nismo več v komunizmu (VIDEO)

Aktivistka) se je v zadnjih mesecih preizkusila v nekoliko drugačni vlogi, in sicer v vlogi voditeljice oddaje Faktor. Že v eni izmed prvih oddaj je v javnosti dvignila veliko prahu, saj se je razgovorila o temnopoltih in judovskem vprašanju.Kot je dejala, se ji ne zdi prav, da posameznika obtožijo rasizma, ko pove, »da je razlika med rasami in da imajo različne rase različen IQ«. Še več, voditeljica je bila ogorčena, češ da »se ne smemo pogovarjati, zakaj je Afrika celina brezupa«. Po njenem mnenju so »črnci leni in neumni in si ne znajo urediti države«. Dejala je tudi, da se ji ne zdi prav, da na javnih televizijah ne pridemo do dialoga o temi ploščate Zemlje.Zaradi zgoraj omenjenih izjav je Brščičevo doletela kazenska ovadba, izgubila pa je tudi delo voditeljice. Kot nam je dejala, ne vodi več Faktorja, saj medijski hiši ne želi povzročati težav.Njen odziv objavljamo v celoti (nelektorirano):»Res je, ne vodim več Faktorja. Razlog za to je pogrom državnih institucij. Ko sem se odločala za voditeljstvo, sem izhajala iz podmene, da nismo več v komunizmu in da je svoboda govora ustavno varovana pravica. Po 3 mesecih vodenja sem ugotovila, da temu ni tako in da smo globoko v totalitarizmu. Ker sem izustila resnico o tem, da je Afrika celina brezupa in da je to morda posledica kognitivne prikrajšanosti Afričanov in njihovih ne ravno zglednih delovnih navad, so se name spravili inšpektorat za medije, AKOS, policija, tožilstvo, DNS in nekakšna skupnost Afričanov v Sloveniji, karkoli že to pomeni. V oddaji, ki je bila namenjena razpravi o svobodi govora, sem navedla več svetih krav, o katerih se ne sme govoriti. Ena izmed njih je razvojna zavoženost Afrike in vloge Afričanov pri tem. Pogrom, ki se je post festum izvršil nad menoj, je samo potrdil mojo tezo, da svobode govora pri nas ni in da velja t.i. represivna toleranca, kar pomeni, da v kolikor se giblješ znotraj gabaritov levičarskega diskurza, je dovoljeno vse ( Slovenci so ene zaplankane živali; spet bo treba napolniti Hudo jamo; še premalo smo jih; klerokatolibanske pi**e, je*o vam pas mater, Slovenci ...) Če pa se zoperstaviš temu levičarskemu diskurzu, opozoriš, da uvoz oglječrnih programerjev, kirurgov, inženirjev in jedrskih fizikov Sloveniji samo škodi, si deležen obtožbe razpihovanja rasnega sovraštva, čeprav zgolj navajaš dejstva. Preziram politično korektnost in sajenje rožic, hkrati pa medijski hiši TV 3 d. o. o. ne želim povzročati težav, zato sem prenehala z vodenjem.«