Nina Klinar: Za mano je grozen teden

Nina Klinar, ki je bila v vezi s slovenskim olimpijcem Timom Kevinom Ravnjakom in s katerim imata otroka, je marsikomu navdih, da se lahko človek kljub težkim preizkušnjam suvereno postavi na noge. A življenje je vedno polno presenečenj in človek nikoli ne izplava iz težkih preizkušenj. Nina se je zaradi številnih težav, ki so se ji zgodile ta teden, sledilcem opravičila za odsotnost na družbenih omrežjih.

Kaj vse se ji je dogajalo?

Od ponedeljka do srede se ji je zvrstilo neprijetnih novic. »Do danes sva bili z Mio že dvakrat pri zdravniku in danes je bila na urgenci. Ima vneta ušesa in oči. Ko je divjala s kolesom, je padla na kamen in si prebila čelo. Nato je v sekundi padla iz prve stopnice in zdaj ne more stopiti na nogo. V torek sem imela še jaz snemanje. Upam, da bova do konca tedna preživeli bolj mirno. Zato sem tudi precej odsotna,« je zapisala in dodala, da če bi morala opisati svoj teden, bi ga opisala, da je enak kot njena frizura - »precej grozen«.