Nina Klinar: Telo mi je začelo odpovedovati

Nina Klinar, ki je bila v vezi s slovenskim olimpijcem Timom Kevinom Ravnjakom, je marsikomu navdih, da se lahko človek kljub težkim preizkušnjam suvereno postavi na noge. Spregovorila je o ločitvi, rizični nosečnosti zaradi hude bolezni, ki jo je doživela le tri mesece pred zanositvijo, in poporodni depresiji.

Pojasnila je, da je smrti zrla v oči malo pred zanositvijo, ko so ji leta 2020 odpovedali notranji organi in je dobila sepso. Nina velikokrat deli utrinke iz svojega življenja in opogumlja ljudi, tokrat pa je na željo sledilke pojasnila več podrobnosti o boju s sepso in zakaj meni, da se je tako hudo zapletlo.

»V bistvu tega ne vem še danes. Meni je začelo odpovedovati telo – leva ledvica, žolč, želodec, okvara srčne mišice, strdek v pljučih, pljučnica in potem je prišla še sepsa. Nikoli niso ugotovili, zakaj je do take odpovedi prišlo in sem skoraj umrla. Je pa običajno vzrok psihološke narave. Za sepso pa res ne vem. Kakorkoli, srečna sem, da sem živa,« je dejala.

Septembra 2021 se ji je rodila Mila, brez katere si življenja ne more več zamisliti, saj ju povezuje močna vez.