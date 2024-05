Športniki in alergije. Kako si lahko pomagamo?

Pomlad je blagoslov za športnike. Toplo vreme nas privlači, saj na prostem ni več potrebe po več plasteh oblačil. Medtem ko nekateri morda uživajo ob pogledu na cvetoča drevesa, grmičevje in travo, se skoraj tretjina ljudi na to lepoto odzove z alergijsko reakcijo (seneni nahod). Za alergike je na prostem mučenje tudi tek ali vožnja s kolesom. Še huje je, ko cvetni prah najde pot v dom.

Pri lajšanju alergij, kot je seneni nahod, lahko pomaga tudi hipnoza. Ta se v zadnjih letih v športu uporablja za premagovanje tesnobe ali zagotavljanje čustvene podpore med tekmovanji. Športnikom pomaga, da se optimalno osredotočijo na tekmovanje in izboljšajo svoje rezultate. Tudi tisti, ki trpijo za alergijami, imajo lahko koristi. Hipnoza vključuje razkrivanje izkušenj v podzavesti, pravi hipnoterapevt Hans Reichenbach. »V večini primerov je med seanso vzrok alergije mogoče ugotoviti in odpraviti v podzavesti. To ni fizična bolečina, temveč občutek, ki ga pogosto sproži izkušnja v zgodnjem otroštvu. To je shranjeno v podzavesti in lahko privede do reakcij pozneje v življenju, kot je seneni nahod. Ko je izkušnja v podzavesti razrešena, alergija izgine.«

Alergijo naj bi uspešno premagala hipnoza, a ta ne deluje na vse, pa še draga je.

Žal hipnoterapija ne deluje na vsakogar, a je, po Reichenbachu, stopnja uspešnosti vseeno okoli 95 odstotkov. Za približno polovico strank je dovolj že ena terapija. Za večje možnosti za uspeh so pomembni naslednji pogoji. Nujna sta želja po spremembi in zaupanje v hipnozo: če verjamemo v metodo, imamo večje možnosti za ozdravljenje. Prav tako pomembno je zaupanje v hipnotizerja. Poleg splošne pripravljenosti morate biti pripravljeni na obravnavo zgodb in vprašanj iz svoje preteklosti.

Poleg alergij lahko s hipnozo zdravimo še druge simptome, kot so tesnoba, prekomerna telesna masa, zasvojenost ... Minus je, da je terapija relativno draga.

Seveda si lahko pomagamo še drugače. Denimo z zdravili, kot so antihistaminiki, ki so na voljo v obliki tablet ali pršila. Ti zdravijo simptome in jih je treba redno jemati v akutni fazi alergije. Tekmovalno usmerjeni rekreativni športniki, še bolj pa oni, ki se poklicno ukvarjajo s športom, morajo vedno preveriti zdravila in snovi v njih, ki sicer pomagajo blažiti alergijo, a morda povečujejo učinkovitost in so v tekmovalnem športu označena kot doping.