Načrtovali atentat na Zelenskega, dva aretirana

Ukrajinska služba državne varnosti (SBU) je sporočila, da je ujela ruske agente znotraj organizacije, ki so načrtovali ugrabitev in atentat na predsednika in druge visoke vladne uradnike.

Vodja SBU Vasyl Malyuk je dejal, da je bil neuspeli poskus atentata mišljen kot »darilo« Vladimirju Putinu pred njegovo inavguracijo v torek.

Sporočili so, da so aretirali dva osumljena »krta«, za katera verjamejo, da ju je novačila Rusija še pred invazijo. SBU je na Telegramu zatrdil, da je ruski tajni agent posredoval koordinate varne hiše pred načrtovanim raketnim napadom z dronom.

Zabrisali bi sledi

Z drugo raketo je Rusija nameravala uničiti vse sledi drona, s katerim bi napadli predsednika. »Sovražnik je aktivno razvijal načrte za 'odstranitev' predsednika Volodimirja Zelenskega. Ena od nalog obveščevalne mreže FSB je bila iskanje krvnikov med vojaškimi bližnjimi za zaščito predsednika, ki bi lahko vodjo države vzeli za talca in ga kasneje ubili,« so sporočili.

Vladimir Putin. FOTO: Mikhail Tereshchenko Via Reuters

»Poleg Volodimirja Zelenskega je sovražnik nameraval odstraniti vodjo varnostne službe Ukrajine Vasilija Maljuka, vodjo državne uprave Ukrajine Kirila Budanova in druge visoke uradnike,« so zapisali.