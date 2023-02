Nina Klinar iskreno o tem, kaj je storila, ko jo je bivši javno ponižal

Bivša žena nekdanjega slovenskega olimpijca Tima Kevina Ravnjak Nina Klinar je s svojo življenjsko izkušnjo, ki jo je doletela po poroki in porodu je lahko marsikateremu za zgled. Kljub izredno težkim preizkušnjam, ki jih je imela tudi zaradi bivšega moža, je ohranila ljubezen in veselje do življenja. O svojih zgodbah, kot so poporodna depresija in umazani ločitvi je med drugim spregovorila za podcast Alkimija besed.

»Vsaka ločitev ni hipna odločitev, ampak se že dlje časa vleče in se o tem razmišlja. Pri meni ni prišlo do ločitve iz danes na jutri. Poudarila bi, da moraš kot ženska in mamica imeti veliko moči za tak korak in tudi, da more biti v partnerstvu hudo narobe, da se odločiš, da postaneš samohranilka,« je dejala.

Dejala je, da ni takšna, da bi blatila druge osebe in ne glede na to, kar se ji dogaja, mora ostati zvesta sama sebi.

Na vprašanje, kaj je bila njena prva misel, ko je izvedela, da je bivši na Instagramu objavil fotografijo njenega mednožja, je dejala: »Toliko stvari se je do tega dogodka zgodilo, da sem se z vsako takšno stvarjo le še utrdila in sem znala odreagirati. Imam Mio ob sebi in ne smem dovoliti, da sem čustvena razvalina. Seveda sem bila v šoku, ko sem videla fotografijo, in ta šok je trajal več dni. Isti dan sva imela psihoterapijo. Sva bila skupaj in sva se samo gledala. Nisem našla besed, kaj bi mu rekla, kaj si mislim. Moj glavni fokus je bil, kaj zdaj in kako naprej, nisem se pa obremenjevala s tem, koliko ljudi je to fotografijo videlo in kaj bodo govorili. Ob poplavi svati, ki se mi dogajajo, moram varčevati z energijo za bolj pomembne stvari,« je dejala za podcast Nina Klinar.

Kot pravi, je sama vložila vlogo za ločitev. »Nehala sem se slepiti sama sebe. Na koncu dneva je treba vedeti, kako se sam počutiš«.

Spregovorila je tudi o poporodni depresiji. Hudo ji je bilo že v porodnišnici, ko je 15 ur po porodu od partnerja »dobila nož v hrbet«. »Odvzeta mi je bila izkušnja lepih trenutkov v porodnišnic,« je s cmokom v grlu povedala čustvena Nina, ki je našla moč in se sama obrnila po zdravniško strokovno pomoč.