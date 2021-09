Nina in Polona odvrgli oblačila

Na kmetijo je prišla gospodarica Nada, ki je takoj opazila, da nekaj ni v redu z ograjo. Marija jo je narobe razumela, zato so delali po napačnih merah. Navdušena pa je bila nad sušilcem in jedjo, ki so ji jo postregli. To je bil prekmurski langaš, eden s smetano, drugi s česnom. Nada si je lahko samo še zadovoljno oblizovala prste.



Aljaž in Lina pa sta dodatno začinila napeto vzdušje v hiši. Mariji sta ukradla zvezek, v katerega si je zapisovala opazke o drugih tekmovalcih in nalogi, ki so jo morali opraviti. Aljaž očitno ne more brez spletkarjenja.



Za težka pogajanja na tržnici je Marija določila Nino in Polono. Ker zgolj z izdelki nista dobili dovolj hrane, sta si izpogajali 15 sekund, v katerih sta lahko v vreči zmetali vse, kar sta v tem času dosegli. V zameno pa sta morali odvreči oblačila vse do spodnjega perila. Tekmovalci so jima bili za to neizmerno hvaležni.

