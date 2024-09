Nika Kljun nazaj v Sloveniji, razlog pa ... (FOTO)

Plesalka Nika Kljun, ki že leta živi in dela v ZDA, se pogosto obišče Slovenijo. Razlog pa ni vselej družinske narave - v Sloveniji ima namreč družino -, temveč tudi poslovne. Tokrat se je skupaj z mamo, vodjo Plesne šole Bolero Janjo Pušl, udeležila velikega dogodka ob 70. obletnici Plesne zveze Slovenije.

FOTO: Saša Desšot

Visok jubilej so obeležili na osrednji prireditvi v športni dvorani v Podčetrtku. Na prireditvi so se z besedo, sliko in nastopi sprehodili skozi bogato zgodovino, vse od nastanka Plesne zveze Slovenije 13. novembra 1954 do danes.

Jadran Živković. FOTO: Sasa Despot

»Plesna zveza Slovenije je nacionalna športna panožna zveza, ki v sebi združuje tako tekmovalni ples kot tudi veliko različnih oblik rekreativnega in družabnega plesa,« je ob častitljivem jubileju poudaril Jadran Živković, ki je predsednik zveze peto leto.

FOTO: Sasa Despot

Plesna zveza Slovenije je članica Olimpijskega komiteja Slovenije, na kar so v slovenski plesni skupnosti zelo ponosni. Letos je ples z brejkingom doživel tudi olimpijsko premiero v Parizu.

Vsaj enega slovenskega tekmovalca v brejkingu so na OI želeli poslati tudi pri Plesni zvezi Slovenije, a pri tem niso bili uspešni.

FOTO: Sasa Despot

Zbrani na slovesnosti so v prvi vrsti počastili ples, pa tudi plesalce. Nazive slovenskih plesnih ambasadorjev plesa so ob jubileju prejeli Matevž Češen, Fiona Johnson in doktorica plesa Meta Zagorc.

Franjo Bobinac. FOTO: Sasa Despot

Zbrane je s svojo navzočnostjo počastil predsednik OKS Franjo Bobinac in čestital ob jubileju. Svoja voščila visokemu jubilantu so izrazili tudi predsednica svetovne zveze za rokenrol (World Rock’n’Roll Confederation) Miriam Kerpan Izak, predsednik mednarodne plesne organizacije (International Dance Organization) Velibor Srdić in članica predsedstva svetovne zveze za športni ples (World DanceSport Federation) Verena Trofenik Šulek.

FOTO: Sasa Despot

Matjaž Pucko in Azra Pucko. FOTO: Sasa Despot

Tanja Česen in Matevž Česen. FOTO: Sasa Despot

Jadran Živković. FOTO: Sasa Despot

Mirjam Kerpan Izak, FOTO: Sasa Despot