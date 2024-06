Žametna večerja med vinogradi, ki je že tretjič potekala pod Kalvarijo v Mariboru, organizirajo pa jo Zavod za turizem Maribor, VSGT Maribor, SŠGT Maribor, Biotehniška šola Maribor ter podjetje Factumevent, je gastronomski vrhunec štajerske prestolnice in najboljše evropske kulinarične destinacije leta 2023. Gre za nepozabno doživetje za 150 gostov, ki sedijo za 70 metrov dolgo pogrnjeno mizo, za večerjo plačajo 120 evrov, 80 dijakov in študentov mariborskih šol za gostinstvo in turizem pa jih razvaja s petimi hodi. Te so sestavili dijak SŠGT Maribor Lan Verko, študentka VSGT Maribor Klara Šmigoc ter chefi Jorg Zupan, Luka Jezeršek in Sebastjan Plevčak.

Povezovalca večera Filip Flisar in Ema Flora Lotrič v družbi mladih in malce manj mladih kuharskih mojstrov, ki so pripravili meni. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Mariborska vinska kraljica Maruša Mukenauer v družbi predhodnice Neže Jarc, Ane Jarc, Vide Tement iz LeVino, Helene Cvikl, strokovnjakinje za turizem, ter Neve Pipan, mestne menedžerke na Mestni občini Maribor. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Koktajl presenečenja sta pripravila dijak SŠGT Maribor Antonio Pintarič ter študentka VSGT Maribor Ana Marija Šavli. Njuni mentorji so bili predavatelj Lovro Visočnik, barman David Možič ter sommelier Jernej Lubej.

Trenutno najbolj izpostavljena župana na Štajerskem, David Klobasa, Sveta Trojica, ter Aleksander Saša Arsenovič, Mestna občina Maribor FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Rockerja Tim Kores - Kori in Simon Vadnjal se rada predajata vinsko-kulinaričnim užitkom. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Žametna večerja se podobno kot najstarejša trta na svetu, katere potomke jo obdajajo pod Kalvarijo, zadnja leta bori z muhastim vremenom, a vedno zmaga. Večer sta povezovala nekdanji smučar, danes pa promotor pohorske šunke Filip Flisar ter pevka Ema Flora Lotrič.

Za 70-metrsko mizo je bilo ves večer pestro. Na fotografiji Barbara Toplak, glavna tajnica univerze Alma Mater Europea, s sodelavkami. FOTO: MP Produkcija/pigac.si