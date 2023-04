Neposredna Tina: »Ali ti je dal tudi kaj drugega v usta?«

V televizijskem šovu Poroka na prvi pogled spet vroče. V zadnji oddaji so se ženske dobile ločeno od moških in kot je v navadi med ženskami tudi iskreno pogovorile o spolnosti.

Najbolj radovedna je bila Tina, ki je želela izvedeti, kako daleč sta že šla Maša in Žan. Razočarana je ugotovila, da pravega »tapi tapi«, kot je poimenovala spolni odnos, med njima še ni bilo. Je pa Maša presenetila z informacijo, da je padel prvi poljub. Tina je sotekmovalke šokirala z vprašanjem: »Ali ti je dal tudi kaj drugega v usta?«. To je bilo očitno že nekoliko prevelik vdor v Mašino zasebnost, saj ji vprašanje ni bilo niti malo všeč. Še več, za Tininim hrbtom je pozneje ugotavljala, da je verjetno Tina tista, ki ji manjka malo »tapi tapi«. Mogoče pa bi jo to spravilo v boljšo voljo, se sprašuje.

Kaj in kako se bo nadaljevalo, bomo videli kmalu.