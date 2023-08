Da so družbena omrežja veselje in promocija, pa tudi skrb in krhkost, je včeraj spoznal Borut Pahor, nekdanji dvakratni predsednik naše republike, ki bo drugega novembra praznoval 60. rojstni dan. Kmalu zatem bo izšla njegova prva knjiga Priročnik za politične in druge začetnike. Prav minuli vikend je nekdanji premier in predsednik izbiral fotografije za svoj knjižni prvenec. Nato pa šok: nekdo je v noči na ponedeljek prevzel Pahorjev račun na njegovem najbolj priljubljenem družbenem omrežju – instagramu. Izginila tudi profilka Da je instagram predsednik, so za Pahorja zapisali v več tujih m...