Od nasprotnikov do sodelavcev: Janša in Pahor združila moči (FOTO)

Slovenija je v zadnjih dneh ponovno združena. Politične in ostale razprtije so postavljene na stran. Vsi skupaj delujemo v eno smer - v smer sanacije države. Tudi Borut Pahor in Janez Janša, ki sta bila včasih politična nasprotnika, pomagata Sloveniji, da se postavi nazaj na noge. In to skupaj.

Stranka SDS je na svojem instagram profilu objavila slike, na katerih lahko vidimo, da sta šla njihov aktualni predsednik in pa bivši predsednik države pomagati odpravljati posledice hude ujme.

»Danes nadaljujemo z delom v Strugah, kjer se nam je pridružil tudi Borut Pahor,« so zapisali na instagram profilu največje opozicijske stranke.

Za pomoč ljudem, ki so jih prizadele poplave, je bilo v Sloveniji v zadnjih dneh zbranega veliko denarja. Slovenske radijske postaje so zbrale neverjetnih 1,914.746 evrov. Veliko denarja so zbrali tudi na dobrodelnem dnevu RTV Slovenija. Po svojih močeh so pomagale tudi številne znane osebnosti. Slovenija bo pomoč dobila tudi s strani Evropske unije. Iz solidarnostnega sklada bo do konca prihodnjega leta prejela 400 milijonov evrov.