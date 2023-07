Novi izzivi Boruta Pahorja: zdaj je jasno, kaj bo počel od septembra

Na Novi univerzi v Novi Gorici so junija ustanovili katedro za slovenski nacionalni program, njen predstojnik pa je bivši predsednik države Borut Pahor. Ustanovno sejo katedre bo sklical septembra, so za STA pojasnili na univerzi.

Katedra je notranja organizacijska enota univerze in sama ne bo izvajala nobenega študijskega programa. Pač pa bo v prvi vrsti namenjena razpravam in raziskovanju. Katedra ima predvidenih 11 ustanovnih članov, ki se jim bodo pridružili tudi drugi člani in sodelavci.

Ob Pahorju znani obrazi

Ustanovni člani katedre so poleg Pahorja še rektor Nove univerze Peter Jambrek, nekdanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Tadej Bajd, nekdanji minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel, nekdanji minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov z avtohtono narodno skupnostjo v sosednjih državah in Slovence po svetu Boštjan Žekš, nekdanji ustavni sodnik Ernest Petrič, pravnik Matej Avbelj, poleg njih pa še Ignacija Fridl Jarc, Milček Komelj, Alenka Puhar in Aleš Šteger.

»Posebno pozornost in skrb bo namenjala izvajanju in razvoju študijskih programov slovenoslovja, slovenskih študijev na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni še posebej zato, ker je po pridobljeni akreditaciji in začetku izvajanja opredeljenega študijskega programa Pahor v času svojega predsedniškega mandata prevzel pokroviteljstvo nad tem programom,« so navedli na Novi univerzi.

Bo občasno predaval?

Člani in sodelavci katedre bodo največ svojega časa namenjali razpravam in raziskavam slovenskega nacionalnega programa po zgledu prispevkov, ki so bili objavljeni v 57. številki Nove revije leta 1987, obravnavali pa bodo tudi vprašanja ustavne ureditve za Slovenijo kot članico EU.

Nova univerza si želi, da bi se Pahor odzval na povabila študentov in profesorjev Nove univerze, pa tudi širšega slovenskega in mednarodnega okolja, da občasno predava o temah, ki so akademsko in javno pomembne in zanimive, so dodali.