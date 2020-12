Nočni napad na ministrstvo, oglasil se je Janša (FOTO)

Stavba kulturnega ministrstva je bila ponoči tarča napada vandalov. Neznanci so vanjo metali črno barvo in del fasade uničili. Škode naj bi bilo za več tisoč evrov, so sporočili z ministrstva in dodali, da »gre za enega izmed vrste napadov na ministrstvo in uslužbence«.