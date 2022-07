Udeleženec lanskega šova Kmetija Jan Knez ima rad živali, a njegov hišni ljubljenček ni pes ali maček, ampak – srnjaček. Poznajo ga tudi gledalci resničnostne oddaje, saj ga je, takrat še mladička, pripeljal s seboj. »Tukaj blizu mene, v Morju pri Framu, je kmet lansko pomlad kosil travo in je, ker ju ni videl, enemu srnjačku odrezal glavo, drugega sem rešil jaz. Mama srna si ni več upala priti in sem mladička po dudi hranil s kozjim in pozneje kravjim mlekom. V vsem tem času ga je spil okoli 400 litrov! Še spal je pri meni v sobi, v posebni posteljici, ki sem mu jo naredil. Vhodn...