Naši svetovno znani akrobati napovedujejo rekord

Letos bo možno izvajati najbolj drzne trike doslej. FOTOGRAFIJI: EXTREM

Po lanskem prisilnem počitku se vrača tudi tradicionalni Pljusk na Velenjski plaži. Brezplačni rekreativno-zabavni dan na in ob vodi je zgrajen okoli atraktivnega tekmovanja v skokih v vodo z letos rekordno visokega mokrega tobogana, ponuja pa še kup dejavnosti za vso družino, tudi hojo po vodi, supanje, polete z blazino airtrack in odbojko v vodi.Letos se bo dogodek odvijal na prenovljeni lokaciji, slab ducat ponudnikov v sklopu Beach Food Festivala bo poskrbel za razvajanje brbončic, ob šovih za gledalce pa svetovno znana akrobatska skupina Dunking Devils napoveduje lov na nov rekord. Tokrat bodo poskušali fantje izvesti najdaljši skok z ruske gugalnice, kakšnega dodatnega izziva pa se bodo lotili tudi na toboganu. Če vas dričanje in skakanje v vodo mikata zgolj za osebni užitek, se boste lahko po toboganu spuščali tudi v petek in nedeljo, na sobotni tekmi pa je prostora za 50 tekmovalcev.Udeležba je brezplačna, najboljši prejmejo denarne in praktične nagrade, strokovno-zabavna žirija, ki jo bodo letos sestavljali gimnastična šampionka, šankrocker, eden od ustanoviteljev Dunking Devilsin komik, pa bo nekomu podelila tudi prestižno lovoriko pljuskov ploh – za najbolj ponesrečen pristanek.