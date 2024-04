Naša vplivnica skočila v zrak, ker so kritizirali njene roke in nohte

Kot kaže, je življenje vplivnežev polno preizkušenj. Ko se javno izpostavijo in širnemu svetu na stežaj odprejo vrata v svoj vsakdan, lahka postanejo tarča raznih spletnih komentatorjev. Glede na to, da je svet vplivnežev v boju za naročnike lahko tudi precej krut, se vplivneži na vse pretege trudijo, da bi pritegnili pozornost sledilcev in podjetij, s katerimi sklenejo posle.

Da niso vsi za vse, je jasno, a zdaj je to kruto resničnost na lastni koži občutila tudi vplivnica Ana, ki vsebine ustvarja za profil sladka_banana. Pravi, da je pred tedni prejela komentar podjetja, da fotografija njenih rok in nohtov ni estetsko sprejemljiva za instagram. Sama je prišla do zaključka, da verjetno zato, ker njeni nohti »niso gelish, lakish, umetnish itn. …«.

»Iskreno povem, da sem ostala šokirana, pa ne zato, ker sem dobila takšen komentar, ampak zato, ker smo prišli do tega, da komentiramo tudi tuje nohte!!! Haloo? Kaj je naslednje? Bomo puncam, ki nimajo umetnih trepalnic, govorili, da njihove naravne trepalnice niso lepe, ker niso goste? Zakaj so lepotni standardi iz leta v leto slabši?« je zapisala in dodala, da je tudi ona rada vidi lepe nohte, a dodaja, da se ji vseeno ne zdi v redu nekomu napisati, da »tvoji naravni nohti niso estetsko sprejemljivi«. V nadaljevanju se je še vprašala, za koga njeni nohti niso sprejemljivi, in dodala posnetek svojih rok. »Morda niso estetsko sprejemljivi, vendar so moji in sem prav ponosna nanje.«

Za konec je še zapisala, da nikoli ni bila na estetski manikiri. Pravi, da se ji to preprosto ne zdi tako pomembno, in ima zato na kratko ostrižene.