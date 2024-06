Naš nogometni reprezentant dobil hčerko. Poglejte, kaj so mu v reprezentanci naredili (FOTO)

V slovenski nogometni reprezentanci imajo danes razlog za zadovoljstvo. Zvezni igralec Tomi Horvat je namreč s svojo partnerico Lauro dobil hčerko Mio.

»Najina Mia«, je Tomi zapisal na svojem profilu na Instagramu in zraven dodal tudi datum rojstva hčerke 29. 6. 2024.

V naši reprezentanci so se na rojstvo odzvali z lepo potezo. Kot je videti na sliki, ki jo je objavila Nogometna zveza Slovenije, so iz rdečih in rumenih palic na nogometnem igrišču napisali ime Mia.

FOTO: NZS/instagram/zaslonska slika

Tomi na prvih treh tekmah naše reprezentance na evropskem prvenstvu ni zaigral. Morda bo svojo priložnost dočakal jutri.

Tomi Horvat (v ospredju) in Jure Balkovec FOTO: Leon Vidic/Delo

Novica o rojstvu je, verjamemo, prinesla dodatno pozitivno energijo v našo reprezentanco pred tekmo osmine finala proti Portugalski. Kako se bo ta tekma razpletla, bomo, če ne bo podaljškov, verjetno izvedeli jutri okrog 23. ure. Tekma se bo sicer začela ob 21.00.

Portugalska z velikim Cristianom Ronaldom na čelu je na jutrišnji tekmi velik favorit. Stavnica bwin je imela v času pisanja tega članka kvoto 1,35 na zmago Portugalske po rednem delu, na zmago Slovenije pa kar 9,25. Naša reprezentanca je sicer pred meseci v Stožicah Portugalsko ugnala z 2:0, a na to zmago se ne gre preveč zanašati. Na tisti tekmi je igral Cristiano Ronaldo, ni pa bilo izredno nevarnega Bernarda Silve, ki bi jutri lahko zaigral.