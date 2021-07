Najlepši dan v življenju Nike Zorjan

Doživetje, ki ga ne bo pozabila.

Simpatična Prekmurka, ki jo je občinstvo prvič bolje spoznalo na glasbenem tekmovanju Misija Evrovizija, te dni uživa na hrvaškem otoku Korčula. Svoje dogodivščine v kopalkah pridno deli s svojimi sledilci na družabnih omrežjih in tako je med drugim razkrila, da jo je ob prihodu na otok zajela neizmerna sreča, kaj kmalu pa je med vožnjo s čolnom doživela neprijetno situacijo. Zaradi zibanja na valovih je zbolela za morsko boleznijo, njeno počutje pa se je drastično spremenilo. Kljub slabosti je kmalu objavila fotografijo in potolažila oboževalce, da se počuti bolje, nato pa je razkrila, da jo je druščina, s katero uživa na počitnicah, presenetila. Niko so odpeljali na otoček Badija, ki je resnično poseben.Tam se namreč brez strahu sprehajajo jeleni lopatarji, ki so Niko ganili do solz. »Naenkrat zagledam jelene, ki gledajo proti morju. Kar solzne oči sem dobila, ker tega res nisem pričakovala. Nepozaben občutek, ko se sprehajajo s tabo in ti pustijo, da jih hraniš. Tega res ne bom nikoli pozabila,« je priznala pevka, s katero v Dalmaciji uživa glasbena kolegica, ki jo poznamo kot članico dua Maraaya.Sicer pa se je Nika v Dalmaciji opogumila in razveselila svoje oboževalce in oboževalke, ko je odvrgla zgornji del kopalk, ob tem pa je zapisala: »Najboljša stvar, ki sem jo danes odkrila, je ta, da sem našla zasebni zalivček, kjer ni nikogar, in sem lahko brez problema odvrgla modrček. Počutim se svobodno!«