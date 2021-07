Najbolj luškan slovenski par Dončić-Goltes objavil fotografije, ob katerih se boste stopili

Anamaria Goltes in Luka Dončić zaljubljena do ušes. FOTO: Instagram/zaslonska Slika

je košarkar, ki ga pozna ves svet. Je mladenič, ki je ta čas zagotovo najboljši promotor Slovenije. Je moški, ki ljubi lepo. Da sta košarkar in manekenka že lep čas par vedo vsi in mnogi čakajo na dan, ko si bosta s prstanom in obljubami zaobljubila večno zvestobo. Je pa kot kaže, 7. julij zanju prav poseben dan. Na svojih instagram profilih sta objavila serijo fotografijo (istih, vsak an svojem profilu), ko sta skupaj, se stiskata, uživata, poljubljata.Prav 7. julij naj bi bil tisti dan, ko sta se pred desetimi leti spoznala na otoku Krku. Ona je bila stara 13. let, on 12. Sta pa dve sedmici tudi simbol Dončića, saj v NBA in reprezentanci nosi številko 77.