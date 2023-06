Nadiya Bychkova po sedmih letih objela očeta

33-letna plesalka Nadiya Bychkova, ki je kot štirinajstletnica prišla v Slovenijo, kjer je dolga leta nizala uspeh za uspehom, nato pa so jo leta 2017 povabili v britanski plesni šov Strictly Come Dancing, zaradi katerega se je preselila v London, nikoli ni skrivala, kako zelo je navezana na svojo družino.

Tudi na babico, ki prav tako živi v Ukrajini, je plesalka zelo navezana.

Mama Larisa je bila vedno njena največja oboževalka in podpornica, saj jo je spremljala po vsem svetu in v Sloveniji skrbela za njeno hčer Milo, ki se je Nadiyi rodila v razmerju z nogometašem Matijo Škarabotom, medtem ko je dolgonoga lepotica navduševala v plesnem šovu, v katerem je tudi spoznala zdajšnjega partnerja, prav tako plesalca Kaia Widdringtona. Nedavno se je Nadiyi izpolnila velika želja, in sicer je pred dnevi organizirala potovanje v Dubaj, kjer se je srečala z očetom in babico, ki sta tja prispela iz Ukrajine, kjer divja vojna. Nadiya očeta ni videla dolgih sedem let, saj v Slovenijo ni mogel priti zaradi zapletov z dokumenti, po mukotrpnem obdobju in ločenosti pa se je družina le sestala in skupaj preživela čudovite trenutke. Nadiya je razkrila, da je njena hči Mila prvič srečala svojega dedka, zato so bile zanjo krajše družinske počitnice še toliko bolj čustvene. Plesalka je ob objavi družinskih fotografij na instagramu še zapisala, da je bilo potovanje za vse izjemno naporno, še posebno za njeno babico.

Nadiyina sedemletna hči je prvič v živo videla svojega dedka.

»Sem pa imela družino na enem mestu in končno smo bili vsi skupaj. Tega tedna nikoli ne bom pozabila. Družina je vse,« je iz Dubaja sporočila lepa plesalka, ki prihaja iz ukrajinskega Luganska. Aprila je plesalka za britanske medije dejala, da si zelo prizadeva, da bi babico iz Ukrajine pripeljala k sebi domov.