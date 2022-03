Nacionalka nad Mišo Molk: Niti možnosti nisem imela, da bi se poslovila od gledalcev

Legendarna voditeljica Miša Molk je pred dnevi kar na facebooku razkrila, da Televizija Slovenija ukinja tudi njeno pogovorno oddajo, v kateri je gostila številne znane in manj znane obraze. Po številnih vprašanjih, ki so bila naslovljena na njeno ime, se je znova oglasila na družabnem omrežju in javnosti predstavila nekoliko več podrobnosti o svoji oddaji Z Mišo.

Niti možnosti nisem imela, da bi se poslovila od svojih gledalcev, se jim zahvalila za dolgoletno pozornost, kar je pa pravzaprav dobro.

»Z vsem spoštovanjem dragi vsi, tudi novinarji, ki me zdaj sprašujete, ali je res izbrisana iz programa tudi oddaja Z Mišo. Ja, je. Ampak stvari so prekleto resne in ne želim izpostavljati, da so ukinili oddajo Z Mišo, ne želim, da bi bil to zgolj en tabloidni trač, da Miša nima več oddaje. Ne gre zame, za vse nas gre! Tudi za druge oddaje in avtorje/-ice. Zato tudi nisem izpostavljala dejstva, da so mi oddajo ukinili že pred mesecem in pol, da me ni nihče povabil na pogovor in tega povedal, da nihče ni argumentiral ukinitve oddaje. Niti možnosti nisem imela, da bi se poslovila od svojih gledalcev, se jim zahvalila za dolgoletno pozornost, kar je pa pravzaprav dobro. Se bomo že kje še srečali. Ampak, to res ni pomembno. Oddaje so in jih ni.



Več pove kontekst, v katerem izginjajo in kakšne se vzpostavljajo,« se glasi Mišin odziv na ukinitev njene oddaje. Odzval se je tudi Valentin Areh, v. d. direktorja TV Slovenija. »Žalosti nas, da ugledna televizijska osebnost daje v javnosti povsem neresnične izjave,« pravi Areh, ki je izpostavil slabo gledanost oddaje (bilo jih je deset na leto), ta naj bi javni zavod stala 40.000 evrov, zato se je vodstvo odločilo ukrepati. »Ocenilo je, da enkratmesečna oddaja ni dovolj. Zato je bilo urednici Informativnega programa naročeno, naj Miša Molk pripravi vsak teden takšno oddajo, da ob stalni, enkrattedenski oddaji poizkušamo dvigniti gledanost,« je še povedal Areh.

Valentin Areh je septembra lani prevzel vlogo vršilca dolžnosti direktorja TV Slovenija. FOTO: ADRIAN PREGELJ

Takšno oddajo so bili pripravljeni uvrstiti v Programsko-produkcijski načrt za leto 2022, vendar je Molkova, tako pravi Areh, na pogovoru vztrajala, da bi bila z oddajo, ki bi bila na sporedu vsak teden, preveč obremenjena. Konec oktobra lani je Molkova predlog zavrnila, izrazila pa je tudi željo, tako Areh, da ostane po starem. Pripravljeni so bili na kompromis, da bi oddajo imela na 14 dni, a je tudi to zavrnila. Zato so jo ukinili, pravi Areh in dodaja: »V okviru Informativnega programa ji bodo ponudili vse možnosti za nadaljnje delo, da se izkoristijo njene bogate izkušnje in znanje. Z njo se je sestala tudi zdajšnja odgovorna urednica Informativnega programa Jadranka Rebernik in ji ponudila delo za nov, večerni informativni blok na TV SLO 2, ki bo vseboval novice iz sveta popularne kulture. Miša Molk se na ponudbo še vedno ni odzvala.«