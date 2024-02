Janez Janša objavil fotografijo, ob kateri vam bo vzelo sapo (FOTO)

Prvi mož stranke SDS je na Instagramu objavil fotografije z dunajskega plesa, kjer nasmejan stoji ob ženi Urški Bačovnik Janša. Ta si je za svečano priložnost nadela rdečo obleko in dolge rokavice v enakem odtenku.

Dunajski operni ples je potekal že šestinšestdesetič, navadno pa ga preko televizijskega prenosa v živo spremlja okrog milijon gledalcev. Prestolnica Avstrije slovi po valčkih in klasični glasbi, tudi njihov novoletni koncert je izjemno priljubljen. Zato ne preseneča, da dogodek predstavlja vrhunec plesne sezone, ki na Dunaju vsako leto poteka že od novembra.

Frak in obleka do tal

Družabni večer obiščejo politiki, umetniki, poslovneži in drugi, vstopnice pa so dostopne širši javnosti. Cena tik pod 400 evrov ne vključuje sedišča ali česar koli drugega - vse to je treba doplačati posebej. Vsi obiskovalci morajo upoštevati strogi kodeks oblačenja, od moških pričakujejo frak in belo kravato ali metuljčka, ženske si morajo obleči obleko do tal.

Avstrijska prestolnica je gostila že 66. dunajski operni ples. FOTO: Helmut Fohringer Afp

Letošnja slavnostna gostja dogodka je bila nekdanja žena ameriškega kralja rokenrola Elvis Presleya, priscilla Presley. Plesa se je udeležila v družbi avstrijskega podjetnika Richarda Lugnerja. Lansko leto ga je na dogodku spremljala ameriška igralka Jane Fonda, pred tem pa so bile njegove spremljevalke še Joan Collins, Goldie Hawn, Melanie Griffith, Andie MacDowell, Farrah Fawcett, Pamela Anderson, Paris Hilton in celo Kim Kardashian.