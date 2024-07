Na Tanjo Kocman so se po objavi te fotografije vsuli komentarji, ki so jo pustili odprtih ust

Kako neusmiljeni in nesmiselni so lahko komentarji uporabnikov družbenih omrežij, so večkrat na lastni koži občutili številni znani Slovenci. Tokrat je tovrstno grenko izkušnjo doživela voditeljica in ljubiteljica živali Tanja Kocman, ki je na Facebooku objavila prikupno dopustniško fotografijo.

Objavila je namreč prizor, ko je nekim Nemcem na blazini v vodi delal družbo tudi štirinožni prijatelj, ob tem pa je zapisala: »Ko bi vsi ljubili svoje pse tako.« A očitno njenega sporočila vsi niso sprejeli najbolje. Kot je kasneje sporočila Kocmanova, so se po objavi fotografije našli tudi komentarji, da če ne znamo imeti radi otrok, potem ne moremo imeti niti psov. »Ok. Nisem rekla, da kdor ljubi pse, naj brca otroke. Niti ne, da naj ima kdo otroke manj rad zaradi psov. Ne vidim povezave,« pravi voditeljica in dodaja, da se podobni komentarji pojavljajo vsakič, ko opozarja na ljubezen do živali.

Negativizem in absurdne povezave jo presenečajo

»Jaz bi bila zelo vesela, če bi se vsak boril za nekaj in nekoga. Četudi ‘samo’ v objavah. Predvsem pa ne bi pod objavami o borbi za otroke zapisala ‘kaj pa ubogi starostniki’. Pa so bogi. Marsikje, zelo. Ampak … Iskreno včasih ne vem, ali še lahko sploh kaj objavim, ker me negativizem v komentarjih in absurdne povezave kar presenetijo. A klinc. Ljudje smo različni,« je sklenila Kocmanova in ljudi pozvala, naj se borijo za nekoga/nekaj ali pa bodo samo tiho.