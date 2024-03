Na nacionalki žalujejo: po dolgotrajni bolezni umrl novinar in urednik

Umrl je dolgoletni novinar in urednik RTV Slovenija Otmar Pečko, so poročali na MMC RTV. Na RTV Slovenija je delal najprej kot novinar, nato pa kot urednik Dnevnika, oddaje Tednik in dokumentarnega programa.

Branko Maksimovič o izgubi prijatelja in kolega Prijatelj in kolega Otmar Pečko se je po dolgotrajni bolezni davi za vedno poslovil. Televizijski gledalci se ga najbolj spominjajo kot urednika Tednika in še prej kot obraza osamosvojitvene vojne, bil je tudi urednik notranjepolitičnega uredništva. Vsekakor pa je bil med najbolj zavzetimi in poštenimi sodelavci TV Slovenija. Od njega se bomo poslovili v torek ob 15.30 na pokopališču v Košani. V bližnji Stari Sušici, kjer si je našel nov dom, sta z ženo Božo zasnovala lepo etnološko zbirko.

Na RTV dodajajo, da je bil eden najzaslužnejših urednikov, ki so po letu 1991 načrtovali razvoj nacionalne televizije. Bil je mentor številnim novinarjem.