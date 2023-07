Miša Molk odnesla stvari iz svoje pisarne in ganila z zapisom

Iti v pokoj je zagotovo čustven dogodek. Še posebej, če si rad opravljal svoje delo. Zdi se, da ga je Miša Molk, ki se je nedavno upokojila, na RTV Slovenija rada opravljala. Po upokojitvi je na facebooku objavila čustven zapis, v katerem je razkrila, kako je potekalo njeno pospravljanje pisarne. Sodeč po zapisanem, je bilo zabavno in adrenalinsko.

»Urejanje, pravzaprav pospravljanje pisarne je bilo precej zabavno ... Že ko sem na polno odprla predale, po navadi sem jih le na tričetrt, sem našla dve radirki, spenjač, veliko flomastrov, selotejp, luknjač, sponke, ravnilo, diktafon, tudi loščilo za čevlje, pa knofeljce, blazinice proti potenju, škarje in nixon fotoaparat,« je zapisala in naštela še vrsto drugih stvari, ki jih je med pospravljanjem našla.

Hvaležna je vsem

»Je res nek adrenalin, ko polniš škatle in kontejnerje. Neko, celo nerazumljivo vzneseno dejanje. Ker si še tam. Ker uletijo šopki in objemi. Na mizi pisma v kuverti, slika, na listkih prijazne zahvale, pa mejli, sporočilca. Pa paketek dobrot, penina, odlični marmaledi, celo izvrstna kremna omaka iz bučk in v zavojčku še testenine,« je zapisala Miša (objavljamo nelektorirano) in dala vedeti, da je bilo zadnje pospravljanje svoje pisarne nekaj posebnega. »Hvala vsem! Bilo je vredno. Delovno, ustvarjalno, lepo in tudi zabavno,« je še zapisala na koncu Miša, ki je sicer že pred časom najavila, da se namerava upokojiti.

Mišo bo zagotovo marsikateri gledalec pogrešal, saj gre za enega izmed bolj prepoznavnih televizijskih obrazov. Pustila je močan pečat tako na RTV Slovenija kot tudi na celotnem slovenskem medijskem prostoru.