Mija šokirana, Lovro jo je ujel v postelji z drugim

Spet je bilo pestro v šovu Ljubezen po domače. Kot je znano, ima Mija veliko snubcev. Poročali smo že, da ji je v posteljo kavico prinesel Lovro, zdaj pa je njegovemu zgledu sledil Milan. A se je še malce bolj potrudil, saj je tla najprej posul s cvetnimi listi vrtnic, nato pa ji je ponudil še krožnik s kavo in z zajtrkom.

»Niti v sanjah nisem pričakovala, da bo on … In, evo, Milana z zajtrkom. Jaz sem bila čisto brez besed. V zadrego me je spravil,« je ob tem povedala presenečena Mija.

Ob tem pa je bil še bolj presenečen Lovro, ko ji je zjutraj prinesel zajtrk. Ko je videl, da Mija že pije kavo, ki ji jo je v posteljo prinesel Milan, je poudaril, da je sam zadolžen zato nalogo.

Milan se je ob tem opravičeval in dejal, da razume Lovra, saj ve, kako bi se sam počutil, če bi ujel drugega moškega v postelji z žensko svojih sanj.