Ljubezen po domače: najprej kavica v posteljo, nato je Mijo že masiral

V šovu Ljubezen po domače je bilo zelo pestro pri Miji. Tako je Lovro že prvo jutro izkoristil priložnost in ji v posteljo prinesel kavico. Mija je bila zelo presenečena. »Tega pa res že dolgo nisem dobila oziroma, sploh ne vem, če sem že kdaj,« je dejala. Dodala je, da je bila brez besed in da se vidi, da je Lovro kavalir stare šole.

Preberite še:

Očitno je bilo razvajanje s kavo dobra poteza, saj je Lovru uspelo, da je Miji masiral boleči vrat. In seveda je bil več kot navdušen: »Ko se Mije dotaknem, recimo, da sem si malce dovolil, da sem se po vratu malce sprehodil ... Ja, to so zelo lepi občutki,« je priznal.

Lovro satan?

No, sicer pa Lovro pri ostalih kandidatih za Mijino srce ni priljubljen. Ko so se zjutraj prebudili, je bila ob postelji njena seksi fotografija, Milan jo je namreč postavil poleg svojega vzglavnika. To je takoj opazil David, ki pa je bil nad njegovim početjem zelo presenečen. A ko so se pogovarjali o tem, da je Lovro spal drugje kot ostali kandidati, ga je Milan opisal kar kot luciferja oziroma satana, ki je prišel žensko odpeljat.