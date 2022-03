Šok v Ljubezni po domače. Ste videli, kaj se je zgodilo?

Znano je, da ima Milan svojega konkurenta v šovu Ljubezen po domače, Lovra v želodcu. Označil ga je celo za satana, a zdaj je sledil preobrat. Milan na Lovra gleda zdaj očitno popolnoma drugače. Ko je bil na zmenku z Mijo v čolnu, ga je zanimalo, ali ji je Lovro všeč. Mija mu je to potrdila, a dodala, da so ji všeč vsi kandidati, a vsak po svoje seveda.

»Med vsemi nami je on najboljša izbira, zdaj pa ne vem, kako se boš ti odločila,« je ob tem Mijo šokiral Milan.

»Miji sem rekel, da je gospod Lovro zanjo primeren, ker si želim, da bi bila Mija srečna in se mi zdi, da je on edini kandidat od vseh nas, ki bi ji lahko ponudil to, kar ona potrebuje,« je Milan pojasnil svoje presenetljivo ravnanje. In dodal še, da ve, kdaj je čas, ko je poražen, da se umakne.

