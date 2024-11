Miha Kordiš kipi od ponosa, njegova Bosanka je postala slovenska državljanka (FOTO)

Poslanec Levice Miha Kordiš je septembra sledilcem na družbenih omrežjih razkril, ima novo štirinožno prijateljico. Posvojil je namreč psičko iz Bosne in Hercegovine, ki ji je nadel ime Ozna.

»Dva vikenda. Toliko je rabila, da mi je zlezla v srce in me kupila. Ozna ostane. Najprej samo za en mesec. Da vidim, če lahko zvoziva ob siceršnjem tempu političnih obveznosti. Ogromno učenja in prilagajanja naju čaka, če naj postaneva doživljenjska kompanjona. Oba. Ampak se bom potrudil, da nama 'rata'. Krasna punca je in zasluži si topel dom,« je takrat zapisal na Facebooku.

A očitno je Ozna dokončno osvojila Kodiševo srce. Zdaj je namreč sporočil, da je psička tudi uradno postala slovenska državljanka (počakajte nekaj trenutkov, da se objava naloži):