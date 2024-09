Miha Kordiš javno: »Krasna punca je, zlezla mi je v srce in me kupila« (FOTO)

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Miha Kordiš, za katerega bi njegovi poslanski kolegi iz stranke Levica danes še najraje videli, da bi jih kar sam zapustil, je tudi družbenik NDP TOZD, zavoda za trajnostno družbeno gospodarstvo, socialno podjetje; zavoda, ki želi postati samooskrbna zadruga.

Da tudi sam živi v skladu z načeli samooskrbnosti, je Kordiš na družbenih omrežjih v preteklosti že večkrat pokazal. Tokrat pa je s svojimi sledilci delil novico, ki je mnogim ogrela srce, po komentarjih sodeč.

»Dva vikenda. Toliko je rabila, da mi je zlezla v srce in me kupila. Ozna ostane. Najprej samo za en mesec. Da vidim, če lahko zvoziva ob siceršnjem tempu političnih obveznosti. Ogromno učenja in prilagajanja naju čaka, če naj postaneva doživljenjska kompanjona. Oba. Ampak se bom potrudil, da nama 'rata'. Krasna punca je in zasluži si topel dom

Iz prve strani pasjega dnevnika: včeraj je zatrmarila pred železniško postajo v centru Ljubljane, a jaz na urniku. Se ni premaknila ne naprej, ne nazaj, ona se je odločila, da ne gre in basta. Sledilo je 15 minut komedije za mimoidoče, ko sva se pogajala sredi ulice za prav nič zaprtimi vrati ...«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Kdor ima rad živali ima tudi ljudi. Kužki polepšajo življenje, težave pozabiš in veš, da imaš iskrenega prijatelja, ki te nikoli ne bo razočaral ali zapustil.«, »Kdor ima rad živali, ni pokvarjen.«, »Mogoče se je bala, da jo boš dal na vlak in nazaj na jug. Pri psu in otrocih moraš biti potrpežljiv, a dosleden. Enkrat popustiš pa si na začetku šolanja. Sta pa očitno karakterno usklajena. Speljati do konca, kar si zamislita.«, »Seveda ostane. Najdi si dobrega sprehajlca/nadomestnega fotra in to je vse, kar rabita. Ostalo že imata.«

